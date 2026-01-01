Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 8
Folge 8: Die Hochzeit

45 Min.Ab 6

Adam hat Mary endlich einen Heiratsantrag gemacht. Schon in drei Wochen soll die Hochzeit stattfinden. Überglücklich reisen Charles und Caroline zu ihrer Tochter, um bei den Vorbereitungen zu helfen. Doch je näher der große Tag heranrückt, desto deprimierter wirkt Mary. Da sie davon überzeugt ist, dass sie als blinde Mutter kein sehendes Kind aufziehen kann, beschließt sie, die Hochzeit abzublasen ...

SAT.1 GOLD
