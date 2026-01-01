Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 3
Folge 3: Der beste Spieler

47 Min.Ab 6

Tom Carlin glaubt, durch seine Erblindung vollkommen nutzlos geworden zu sein. Auch sein Vater sieht keinen Grund, den Jungen etwas Vernünftiges lernen zu lassen. Als Tom bei einem ungewöhnlichen Footballspiel mitmacht, gewinnt er dadurch neues Selbstbewusstsein. Als man ihn bittet, in einem Spiel zwischen einer armen und einer reichen Schule mitzuspielen, ist er einverstanden ...

