SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 6
45 Min.Ab 6

Da Albert Farmer werden möchte, kauft ihm Charles ein Kälbchen. Albert ist überglücklich, und schon bald nennt er Charles "Pa". Als er mitbekommt, dass dadurch Lauras Eifersucht geweckt wird, packt er seine Sachen und verlässt die Farm. Charles macht sich auf die Suche nach dem Ausreißer ...

