Unsere kleine Farm
Folge 17: Kinderstimmen
47 Min.Ab 6
Marys Mann Adam war nach seiner Erblindung von seinem Vater Giles Kendall abgelehnt worden. Daraufhin hatte Adam den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen. Als Mary schwanger wird, will sie eine Aussöhnung zwischen den beiden herbeiführen. Giles Kendall geht tatsächlich auf Marys Versöhnungsversuch ein und kommt nach Walnut Grove. Charles und Caroline Ingalls freuen sich ebenfalls darauf, Großeltern zu werden. Doch dann kommt alles anders: Mary verliert ihr Baby.
