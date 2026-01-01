Unsere kleine Farm
Folge 23: Die Reise ans Meer
47 Min.Ab 6
Nach der Untersuchung des 13-jährigen Dylan Whitaker bestätigt der Arzt, dass der Junge nur noch wenige Monate zu leben hat. Daraufhin verkündet Dylan seinen letzten Wunsch: Er möchte einmal das Meer sehen, bevor er sterben muss. Albert und Laura wissen, dass Dylan die Reise nicht alleine durchstehen wird - und deshalb laufen sie mit ihm weg. Charles, der ihnen gefolgt war, um sie aufzuhalten, schließt sich schließlich der Karawane an. Unterwegs bekommen sie überraschend Hilfe.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH