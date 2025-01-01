Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 107

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 107
Episode 107

Episode 107Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 107: Episode 107

22 Min. Ab 12

Hannah versucht, Bruno die Flucht auszureden, aber als sie sieht, wie ernst es ihm ist, entscheidet sie sich, ihn zu begleiten. Da sie niemandem von ihrer Abreise erzählen können, nehmen sie schweren Herzens Abschied von allem. Sven ist der Einzige, der bemerkt, dass Bruno die Stadt verlassen will. Hannah und Bruno stehen am Hafen und blicken einer unsicheren Zukunft entgegen ...

