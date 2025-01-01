Verliebt in Berlin II
Folge 107: Episode 107
22 Min.Ab 12
Hannah versucht, Bruno die Flucht auszureden, aber als sie sieht, wie ernst es ihm ist, entscheidet sie sich, ihn zu begleiten. Da sie niemandem von ihrer Abreise erzählen können, nehmen sie schweren Herzens Abschied von allem. Sven ist der Einzige, der bemerkt, dass Bruno die Stadt verlassen will. Hannah und Bruno stehen am Hafen und blicken einer unsicheren Zukunft entgegen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika