Verliebt in Berlin II
Folge 117: Episode 117
22 Min.Ab 12
Hannah wirft Kim vor, ihrer Verantwortung bei Kerima nicht gerecht zu werden und Hugo letztlich verraten zu haben. Kim sucht ihn auf, um sich selbst zu beweisen, dass Hannah unrecht hat. Doch im Gespräch mit ihm merkt sie, wie sehr sie sich entfremdet haben. Kim wird bewusst, wie einsam sie zwischen den Fronten steht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika