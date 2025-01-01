Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 146
22 Min.Ab 12

Hannah ist begeistert und unglaublich stolz auf Bruno, der tatsächlich mit Meister Pöhnkes Hilfe die komplette Schuhkollektion nachgefertigt hat. Meister Pöhnke freut sich, Hannah kennen zu lernen, denn Bruno hat die ganze Nacht von ihr geredet. Entschlossen eilen Hannah und Bruno ins Atelier und können Hugo von der Qualität der Schuhe überzeugen ...

