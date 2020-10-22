Verliebt in Berlin II
Folge 150: Episode 150
22 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12
Hannah und Bruno verstehen sich ohne Worte, und sie genießt die Zweisamkeit und Nähe zu ihm. Als Kim hereinplatzt, um Bruno zu einem Pressetermin abzuholen, will er sich nicht von Hannah trennen und weiter bei ihr im Krankenhaus bleiben. Aber Hannah schickt ihn zu Kerima, um den Pressetermin wahrzunehmen. Kim und Bruno meistern das Interview mit Bravour ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika