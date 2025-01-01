Verliebt in Berlin II
Folge 180: Episode 180
22 Min.Ab 12
Hannah ist fassungslos, jetzt wieder mit Bruno arbeiten zu müssen - er erkennt, dass sie damit emotional überfordert ist. Dann wird sie Zeugin, wie Kim Bruno, der endlich ein Startsignal für ihre gemeinsame Zukunft einfordert, unmissverständlich klar macht, lediglich eine geheime Affäre mit ihm haben zu wollen. Fast ist Hannah geneigt, Mitleid mit ihm zu haben ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika