Verliebt in Berlin II
Folge 255: Episode 255
22 Min.Ab 12
Während Kim ihre Besitzansprüche an Bruno klar macht, sieht Hannah, wie der sich bemüht, seiner Doppelrolle gerecht zu werden. Einerseits will er sich um die in seinen Augen labile Kim kümmern, die sein Kind erwartet, auf das er sich zunehmend freut. Andererseits lässt er keinen Zweifel daran, dass er Hannah liebt. Doch Kim sieht ihre Felle davonschwimmen und greift zu einer härteren Maßnahme.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika