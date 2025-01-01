Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 255

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 255
Episode 255

Verliebt in Berlin II

Folge 255: Episode 255

22 Min.Ab 12

Während Kim ihre Besitzansprüche an Bruno klar macht, sieht Hannah, wie der sich bemüht, seiner Doppelrolle gerecht zu werden. Einerseits will er sich um die in seinen Augen labile Kim kümmern, die sein Kind erwartet, auf das er sich zunehmend freut. Andererseits lässt er keinen Zweifel daran, dass er Hannah liebt. Doch Kim sieht ihre Felle davonschwimmen und greift zu einer härteren Maßnahme.

