Verliebt in Berlin II

Episode 26

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 26vom 25.08.2020
Folge 26: Episode 26

22 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 12

Max und Yvonne richten ihre ganze Hoffnung auf die potenzielle Nachmieterin Nora. Umso geschockter ist Max, als Yvonne auf Noras berechtigte Änderungswünsche überreagiert und sich weigert, Nora die Wohnung zu vermieten.

