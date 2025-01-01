Verliebt in Berlin II
Folge 263: Episode 263
22 Min.Ab 12
Auf der Höhe ihres Triumphes überrascht Sophie plötzlich mit der Ankündigung, dass Paolo ihr Nachfolger werden soll. Was keiner ahnt: Sie wird von Robertos Zwillingsbruder Giorgio gefangen gehalten und unter Druck gesetzt. Trotz Kims Eifersucht will Bruno zusammen mit Hannah schnell einen Gegenkandidaten für die Wahl aufstellen. Sie können Friedrich dafür gewinnen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika