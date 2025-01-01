Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 264

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 264
Episode 264

Folge 264: Episode 264

22 Min.Ab 12

Kerima schaut einer positiven Zukunft entgegen, als Bruno die Wahl zum Geschäftsführer annimmt. Sowohl Paolo als auch Sophie scheinen geschlagen. Hannah weiß, dass sie nun noch weiter von Bruno entfernt ist, doch sie unterdrückt ihren Schmerz, als sie ihm alles Gute für seine Zukunft an der Seite von Kim wünscht ...

