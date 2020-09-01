Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 46

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 46vom 01.09.2020
Episode 46

Episode 46Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 46: Episode 46

21 Min.Folge vom 01.09.2020Ab 12

Während Friedrich sich resigniert zurückzieht, will Bruno Informationen zur geplanten Fusion sammeln, um eine Gegenstrategie entwickeln zu können. Er fasst den Plan, Sophies Büro mit Hilfe eines Babyphons abzuhören und bekommt so heraus, dass für den nächsten Tag die Details der Fusion in Paolos Wohnung geklärt werden sollen. Bruno will daraufhin auch Paolos Wohnung verwanzen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen