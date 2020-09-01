Verliebt in Berlin II
Folge 46: Episode 46
21 Min.Folge vom 01.09.2020Ab 12
Während Friedrich sich resigniert zurückzieht, will Bruno Informationen zur geplanten Fusion sammeln, um eine Gegenstrategie entwickeln zu können. Er fasst den Plan, Sophies Büro mit Hilfe eines Babyphons abzuhören und bekommt so heraus, dass für den nächsten Tag die Details der Fusion in Paolos Wohnung geklärt werden sollen. Bruno will daraufhin auch Paolos Wohnung verwanzen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika