Verliebt in Berlin

Episode 7

ATV 2Staffel 1Folge 7
Folge 7: Episode 7

23 Min.Ab 12

Lisa hat endlich einmal Grund zum Jubeln, denn David hat sie nicht nur vor Sabrina in Schutz genommen, sondern er weist ihr auch einen neuen Arbeitsplatz zu - genau vor seiner Bürotür! Überglücklich erledigt sie ihren ersten richtigen Auftrag: Sie soll für David einen Ring für Mariella vom Juwelier holen. Leider kann Lisa ihre Neugier nicht bezwingen und probiert den teuren Ring selbst einmal an.

ATV 2
