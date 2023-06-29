Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 3

ATV 2Staffel 1Folge 3vom 29.06.2023
Folge 3: Episode 3

25 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12

Davids bester Freund Max hat für das Pressefoto einfach die attraktive Sabrina neben David gestellt; Lisa soll mit einer kleinen Prämie als "Dankeschön" abgespeist werden. Aber noch nicht einmal das geschieht. David hat das Ganze schon wieder vergessen, denn er hat ganz andere Sorgen ...

