Verliebt in Berlin

Episode 19

ATV 2Staffel 1Folge 19
Episode 19

Verliebt in Berlin

Folge 19: Episode 19

22 Min.Ab 12

Am nächsten Tag überrascht David Lisa damit, dass er sie zu einem wichtigen Branchenevent mitnehmen will. Leider wird ihr Versuch, sich dafür so hübsch wie möglich zu machen, von David kaum registriert, obwohl sie sich diesmal wirklich Mühe gibt. Auf dem Empfang stellt David sie dem Stofflieferanten Blum als seine rechte Hand im Geschäft vor, aber nur um sich einer alten Bekannten zu widmen ...

ATV 2
