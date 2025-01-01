Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 9

ATV 2Staffel 1Folge 9
Episode 9

Episode 9Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 9: Episode 9

22 Min.Ab 12

Lisa nimmt Davids Entschuldigung an. Gleich darauf gerät er erneut in Schwierigkeiten: Alexandra taucht auf und macht ihm vor seiner gesamten Familie und seiner Verlobten eine Riesenszene. Lisa kommt diese Frau nicht ganz geheuer vor. Während David die Scherben seiner Beziehung aufsammelt, spioniert Lisa mithilfe ihres alten Schulfreundes Jürgen Alexandra hinterher ...

