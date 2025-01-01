Verliebt in Berlin
Folge 9: Episode 9
22 Min.Ab 12
Lisa nimmt Davids Entschuldigung an. Gleich darauf gerät er erneut in Schwierigkeiten: Alexandra taucht auf und macht ihm vor seiner gesamten Familie und seiner Verlobten eine Riesenszene. Lisa kommt diese Frau nicht ganz geheuer vor. Während David die Scherben seiner Beziehung aufsammelt, spioniert Lisa mithilfe ihres alten Schulfreundes Jürgen Alexandra hinterher ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
