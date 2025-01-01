Verliebt in Berlin
Folge 139: Episode 139
23 Min.Ab 12
Lisa ist froh, Mariella auf ihrer Seite zu haben, doch als die vor David einzuknicken scheint, beginnt Lisa zu zweifeln. Noch dazu, weil die eifersüchtige Sabrina Zwietracht sät. Von Sorge getrieben, äußert Lisa ihr Misstrauen Mariella gegenüber - und entzieht damit der ersehnten Zusammenarbeit selbst die Basis.
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
© Seven.One Entertainment Group GmbH
