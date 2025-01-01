Verliebt in Berlin
Folge 179: Episode 179
23 Min.Ab 12
Lisa kann Bernd nicht davon abhalten, sie zu einem Arzttermin zu schleppen. David vermasselt unterdessen das Geschäft mit dem Morchelimporteur. Als er Lisa wegen des verpatzten Termins zur Rede stellt, erkennt er, dass sie am Ende ihrer Kräfte ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen