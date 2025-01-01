Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 179

ATV 2Staffel 1Folge 179
Episode 179

Episode 179Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 179: Episode 179

23 Min.Ab 12

Lisa kann Bernd nicht davon abhalten, sie zu einem Arzttermin zu schleppen. David vermasselt unterdessen das Geschäft mit dem Morchelimporteur. Als er Lisa wegen des verpatzten Termins zur Rede stellt, erkennt er, dass sie am Ende ihrer Kräfte ist ...

