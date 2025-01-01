Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 194

Folge 194: Episode 194

23 Min.Ab 12

Lisa nimmt sich vor, Davids und Mariellas Glück selbstlos zu akzeptieren. Situationen, in denen sie David zu nahe kommen könnte, will sie daher vermeiden. Auf der Adventsfeier bei den Seidels gelingt es ihr mehrfach, gefährliche Momente zu umschiffen, doch dann findet sie sich unversehens mit David unter dem Mistelzweig wieder ...

