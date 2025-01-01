Verliebt in Berlin
Folge 194: Episode 194
23 Min.Ab 12
Lisa nimmt sich vor, Davids und Mariellas Glück selbstlos zu akzeptieren. Situationen, in denen sie David zu nahe kommen könnte, will sie daher vermeiden. Auf der Adventsfeier bei den Seidels gelingt es ihr mehrfach, gefährliche Momente zu umschiffen, doch dann findet sie sich unversehens mit David unter dem Mistelzweig wieder ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
