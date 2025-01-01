Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 219

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 219
Episode 219

Episode 219Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 219: Episode 219

23 Min. Ab 12

Lisa ist glücklich, als David bei ihr in Göberitz Ruhe findet. Als David eine Begegnung mit Lars und Mariella cool meistert, glaubt Lisa, dass er angefangen hat, sich emotional von Mariella zu lösen. Dann teilt ihr David einen überraschenden Entschluss mit ...

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen