Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 38

ATV 2Staffel 1Folge 38
Episode 38

Episode 38Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 38: Episode 38

23 Min.Ab 12

Lisa wirft alle guten Vorsätze über Bord und erklärt Max und David, dass sie von nun an mit im Boot ist. David ist begeistert und sicher, dass sie mit ihrer Überarbeitung des Businessplans den notwendigen Kredit auch bekommen. Lisa fürchtet sich allerdings sehr vor der Präsentation bei der Bank, zumal ihr Chef von ihrem "professionellen" Auftreten alles andere als überzeugt ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen