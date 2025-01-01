Verliebt in Berlin
Folge 40: Episode 40
23 Min.Ab 12
Lisa hat den Kredit tatsächlich bekommen und will gleich mit der Arbeit loslegen. Als David sie überreden will, mit ihm und der Belegschaft zu feiern, wirft sie ihm vor, das Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Zum Glück kann David sie aber doch überreden, mit in die Tiki-Bar zu kommen. Hier ist die Stimmung ausgelassen, was in einem Karaoke-Contest für alle mündet.
