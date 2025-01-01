Verliebt in Berlin
Folge 63: Episode 63
23 Min.Ab 12
Max legt sich ins Zeug und fragt Yvonne über Lisa aus. Als er bei ihren Eltern auftaucht, ist Lisa sehr misstrauisch. In der Vermutung, dass er nur wegen "B.STYLE" nett zu ihr ist, setzt sie ihn vor die Tür. Zu unrecht? Timo hat Angst, im Bett zu versagen, doch Hugo macht ihm klar, was wichtiger ist: die Liebe von Kim. Unbelastet geht Timo daraufhin zu seinem Rendezvous ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
