Verliebt in Berlin

Episode 74

ATV 2Staffel 1Folge 74vom 19.10.2024
Folge 74: Episode 74

23 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12

Lisa will verhindern, dass David und Model Verena sich zu einem Stelldichein zurückziehen und greift zu drastischen Mitteln. Sophie prophezeit Richard, dass sich bald eine folgenschwere Ehekrise im Hause Seidel entspinnen wird, und Bernd macht Helga Mut, sich als Kellnerin zu bewerben. Tatsächlich findet der Wirt Gefallen an Helga - mehr als Bernd recht ist. Helga amüsiert sich über Bernds Eifersucht, doch dann ändert sie ihre Meinung ...

