Verliebt in Berlin
Folge 74: Episode 74
23 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Lisa will verhindern, dass David und Model Verena sich zu einem Stelldichein zurückziehen und greift zu drastischen Mitteln. Sophie prophezeit Richard, dass sich bald eine folgenschwere Ehekrise im Hause Seidel entspinnen wird, und Bernd macht Helga Mut, sich als Kellnerin zu bewerben. Tatsächlich findet der Wirt Gefallen an Helga - mehr als Bernd recht ist. Helga amüsiert sich über Bernds Eifersucht, doch dann ändert sie ihre Meinung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen