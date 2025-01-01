Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 92

ATV 2Staffel 1Folge 92
Episode 92

Verliebt in Berlin

Folge 92: Episode 92

23 Min.Ab 12

Lisa macht Jürgen Vorwürfe, dass er Sabrina nicht ein für alle Mal in die Wüste schickt. Sie muss jedoch erkennen, dass sie im Hinblick auf David nicht anders reagieren würde als Jürgen. Überhaupt merken die beiden, dass sie ziemlich viel verbindet ... Als Max ständig auf seine neue Freundin angesprochen wird, sieht er ein, dass sich die Affäre mit Yvonne nicht länger verheimlichen lässt ...

