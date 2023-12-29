Verliebt in Berlin
Folge 94: Episode 94
23 Min.Folge vom 29.12.2023Ab 12
Trotz des heftigen Streits zwischen David und Hugo gelingt es Lisa, die beiden wieder zu versöhnen - sie platzt vor Stolz. Die Einigkeit währt jedoch nicht lange, denn als Hugos Kollektionsentwürfe plötzlich spurlos verschwinden, gerät David unter Verdacht - und nimmt Lisa in den Arm ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
