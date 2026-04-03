Vier Frauen und ein Todesfall (5/10): Warm abtragenJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1
Folge 11: Vier Frauen und ein Todesfall (5/10): Warm abtragen
Der alte Gustl Hauser kommt beim Brand seiner Scheune in den Flammen um. Bei seinem Begräbnis kommen sich sein Sohn Josef und dessen Tochter Lucy in die Haare. Lucy wirft ihrem Vater vor, dass er ja seit langer Zeit auf den Tod des Großvaters hofft, damit er endlich den Hof verkaufen kann. Grund genug für die vier „Begräbnis-Freundinnen“ Julie, Henriette, Maria und Sabine ihre Ermittlungen aufzunehmen. Verdächtig ist natürlich Josef, den die Eröffnung des Testaments noch tiefer in den Hass gegen seinen verstorbenen Vater treibt. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Gaby Dohm (Henriette) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl)Helmut Berger (Josef Hauser) Nora Heschl (Lucy Hauser) Michael Pascher (Georg Krenn) Peter Fröhlich (Hans Auer) Georges Kern (Bürgermeister) Martin Weinek (Wielander) Gerhard Greiner (Toni Steiger) Sebastian Konrad (Pfarrer) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée, Rupert Henning (Nach e. Idee v. Wolf Haas & Annemarie Mitterhofer) Bildquelle: ORF/Dor-Film/Petro Domenigg
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