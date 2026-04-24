Vier Frauen und ein Todesfall (8/10): TrockenschwimmerJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1
Folge 14: Vier Frauen und ein Todesfall (8/10): Trockenschwimmer
Beim Begräbnis des Schwimmstars Karl Landauer herrscht tiefe Trauer. Er starb, als er wie jeden Morgen in seinen Pool sprang, der jedoch leer war. Während alle von einem Unfall ausgehen, zweifelt Wirt Salchegger am natürlichen Tod seines Freundes. Da die Frauen zunächst keinen Verdacht hegen, ermittelt der Dorfgendarm mit Hilfe des Bürgermeisters und Marias Sohn Franzi. Deren unbeholfene Methoden bringen die vier Frauen schließlich doch dazu, selbst Nachforschungen anzustellen. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Gaby Dohm (Henriette) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Bürgermeister) Charly Rabanser (Salchegger) Ulli Maier (Lydia Landauer) Christopher Schärf (Philip Landauer) Nicole Ennemoser (Melanie Schemmer) Werner Friedl (Leopold Schemmer) Serge Falck (Brigl) Brigitte Jaufenthaler (Frau Bürgermeister) Carl Achleitner (Helmut Bacher) Martin Weinek (Wielander) Regie: Wolfgang Murnberger Buch: Uli Brée Rupert Henning (Nach e. Idee v. Wolf Haas & Annemarie Mitterhofer) Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
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