Vier Frauen und ein Todesfall (6/10): KünstlerpechJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1
Folge 12: Vier Frauen und ein Todesfall (6/10): Künstlerpech
Leo Hell wird tot unter der Verhüllung seines Kunstwerks gefunden, Kopf auf ein Gewehr gestützt. Offiziell Selbstmord – doch die vier Frauen wittern ein Verbrechen. Nicht zu Unrecht, denn es stellt sich heraus, dass Leo Hell als eigenständiger Künstler nur mäßigen Erfolg, mit der Fälschung von Werken seines berühmten, verstorbenen Vaters aber offenbar Unsummen verdient hat. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Gaby Dohm (Henriette) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Bürgermeister) Charly Rabanser (Salchegger) Gregor Bloéb (Leo Hell) Nicholas Monu (Maurice Vidiere) Johann Adam Oest (Martin Kleist) Karl Fischer Buch: Uli Brée und Rupert Henning Regie: Wolfgang Murnberger Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
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