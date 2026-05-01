Vier Frauen und ein Todesfall (9/10): DrachentöterJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1
Folge 15: Vier Frauen und ein Todesfall (9/10): Drachentöter
Bei der Hochzeit des Fabrikanten Urban Stainzer verunglückt Drachenflugmeister Tommi Engel tödlich beim Versuch, aus der Luft den Brautstrauß zu werfen. Der Dorfgendarm Paulmichl wittert ein Verbrechen und verdächtigt wahllos alle Gäste. Die vier Frauen beginnen selbst zu ermitteln und entdecken schnell, dass Engel zahlreiche Feinde hatte – und alle befinden sich unter den Feiernden. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Gaby Dohm (Henriette) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Bürgermeister) Charly Rabanser (Salchegger) Sebastian Konrad (Pfarrer) Brigitte Jaufenthaler (Frau Bürgermeister) Franziska Weisz (Francesca) Harald Posch (Urban Stainzer) Ines Honsel (Martina Nagl) Steffen Schroeder (Christian Nagl) Holger Schober (Koch) Regie: Andreas Prochaska Buch: Uli Brée, Rupert Henning (Nach e. Idee v. Wolf Haas & Annemarie Mitterhofer) Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
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