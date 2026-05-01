Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1

Vier Frauen und ein Todesfall (9/10): Drachentöter

ORF1Staffel 1Folge 15vom 01.05.2026
Vier Frauen und ein Todesfall (9/10): Drachentöter

Vier Frauen und ein Todesfall (9/10): DrachentöterJetzt kostenlos streamen

Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1

Folge 15: Vier Frauen und ein Todesfall (9/10): Drachentöter

47 Min.Folge vom 01.05.2026

Bei der Hochzeit des Fabrikanten Urban Stainzer verunglückt Drachenflugmeister Tommi Engel tödlich beim Versuch, aus der Luft den Brautstrauß zu werfen. Der Dorfgendarm Paulmichl wittert ein Verbrechen und verdächtigt wahllos alle Gäste. Die vier Frauen beginnen selbst zu ermitteln und entdecken schnell, dass Engel zahlreiche Feinde hatte – und alle befinden sich unter den Feiernden. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Gaby Dohm (Henriette) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Bürgermeister) Charly Rabanser (Salchegger) Sebastian Konrad (Pfarrer) Brigitte Jaufenthaler (Frau Bürgermeister) Franziska Weisz (Francesca) Harald Posch (Urban Stainzer) Ines Honsel (Martina Nagl) Steffen Schroeder (Christian Nagl) Holger Schober (Koch) Regie: Andreas Prochaska Buch: Uli Brée, Rupert Henning (Nach e. Idee v. Wolf Haas & Annemarie Mitterhofer) Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1
ORF1
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1

Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen