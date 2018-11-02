Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 02.11.2018: Das Haus im spanischen Stil
21 Min.Folge vom 02.11.2018
In dieser Episode schlagen die Immobilien-Profis bei einem Haus im spanischen Hacienda-Stil zu, das in Long Beach, Kalifornien, steht. Die Villa von 1936 ist mit ihren 160 Quadratmetern wesentlich kleiner als alle Häuser in der Nachbarschaft. Trotzdem scheint sie ein Schnäppchen zu sein: 600.000 Dollar für das schöne Objekt in einer sehr exklusiven Gegend. Die Hacienda besitzt viele originale Elemente, die jedoch alle restauriert werden müssen. Und die Challenge wird es sein, den alten Charme wiederzubeleben, ohne das Budget zu überziehen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.