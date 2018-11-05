Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 05.11.2018: Das Nachkriegshaus
21 Min.Folge vom 05.11.2018
Die Vintage Home-Experten nehmen sich diesmal ein Nachkriegshaus aus dem Jahr 1952 zur Brust, das in Covina steht. Das Objekt hat drei Schlafzimmer und ein Bad auf 105 Quadratmeter verteilt und ist mit 365.000 Dollar ein Glücksgriff, denn der Preisspiegel für ähnliche Objekte in der Gegend liegt bei 485.000. Der Baustil ist sehr traditionell mit klarem, schlichtem Design, hat aber etwas Altmodisches und Angestaubtes. Außerdem ist die Garage ist ein echter Schandfleck, und die Fassade braucht einen moderneren Anstrich, der die Architektur betont.
