Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 06.11.2018: Ein Bungalow im Art-Deco-Stil
Folge vom 06.11.2018
In dieser Folge kümmern sich Jessie und Tina um einen Bungalow aus den 20er Jahren, der in Ontario, Kalifornien, steht. Die Immobilie ist mit zwei Schlafzimmern und einem Bad auf 110 Quadratmeter zwar klein, doch die Bausubstanz ist solide und die Wohngegend exklusiv. Bei einem Preis von 275.000 Dollar müssen die beiden einfach zuschlagen, denn das Haus ist um einiges mehr wert. Obwohl es ein bizarrer Stil-Mix aus Craftsman und spanischer Hacienda ist und die Fassade sowie das Geländer extrem hässlich sind, hat das Objekt Potenzial.
