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Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser

Zurück in die 50er

HGTVFolge vom 01.11.2018
Zurück in die 50er

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Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser

Folge vom 01.11.2018: Zurück in die 50er

21 Min.Folge vom 01.11.2018

Die Vintage Home-Experten haben in West Covina, Kalifornien, das Wohnhaus einer verlassenen Ranch gekauft und wollen das Objekt nun restaurieren. Das Haus wurde 1952 gebaut, zu der Zeit als die Automobilbranche in Südkalifornien ihren großen Boom erlebte. Aus diesem Grund wollen Jessie und Tina Oldtimer-Motive in das neue Design einfließen lassen. Der Makler und die Designerin machen sich mit Feuereifer an die Arbeit, doch der desolate Zustand der heruntergekommenen Ranch erschwert die Renovierung enorm. Haben sie diesmal aufs falsche Pferd gesetzt?

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