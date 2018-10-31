Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 31.10.2018: Das Goldgräber-Haus
Jessie und Tina haben in Pomona, Kalifornien, ein Objekt zu einem einmalig günstigen Preis erstanden: 74 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, ein Bad für 168.000 Dollar. Dabei boomt die Kunstszene in Pomona, und gerade junge Leute wollen hier wohnen. Das kleine Haus wurde nach dem Goldrausch im Jahre 1907 erbaut, als viele nach Kalifornien kamen, um den amerikanischen Traum zu leben. Und obwohl der Stil undefinierbar ist, der Garten eine Katastrophe und das Fundament etwas wackelig, können es die Experten kaum erwarten mit der Renovierung loszulegen.
