Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 29.10.2018: Schienen im Garten
21 Min.Folge vom 29.10.2018
In Upland, Kalifornien, erwartet Jessie und Tina ein Haufen Arbeit. Während Tina unterwegs ist, erhält Jessie ein sehr gutes Angebot: Ein Haus von 1924 mit zwei Schlafzimmern und einem Bad, das unter Denkmalschutz steht, ist für 252.000 Dollar auf den Markt gekommen. Vergleichbare Objekte kosten 350.000, und Jessie muss sofort zuschlagen, sonst wird es anderweitig verkauft. Obwohl sich Tina normalerweise alle Objekte vor dem Kauf anschauen möchte, verzichtet sie diesmal auf die Besichtigung - und erlebt dann eine böse Überraschung.
