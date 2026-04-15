Ein gefährlicher FreundJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 2: Ein gefährlicher Freund
47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Der Wissenschaftler Dr. Samuels hat Joe einen bioelektrischen Leiter ins Gehirn implantiert, über den er jederzeit Kontakt mit Joe aufnehmen kann. Nun soll Joe für Samuels in eine Firma einbrechen und ein neuartiges und hochgefährliches Gerät stehlen. Mit diesem Gerät kann das Gedächtnis von Menschen manipuliert werden. Joe nimmt den Auftrag an - und wird in eine Auseinandersetzung mit Tim, einem früheren Freund, verwickelt. Tim will Joe wieder für die Unterwelt gewinnen.
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film