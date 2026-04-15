Viper
Folge 6: Tödliche Fracht
47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Der skrupellose Ex-Polizist Flagler hat einen großen Coup vor: Er will eine Wagenladung tödlicher Viren stehlen. Damit ihm dabei niemand dazwischenfunkt, hypnotisiert er einen Mechaniker der Polizei, der daraufhin alle Einsatzfahrzeuge der Polizei außer Gefecht setzt. Der Plan scheint zu funktionieren. Flagler kann mit dem Lastwagen und seiner tödlichen Fracht ungehindert die Stadt verlassen - zunächst. Denn eines hat Flagler übersehen: Joe Astor mit seiner Viper.
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film