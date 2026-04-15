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Viper

Tödliche Fracht

BetaStaffel 1Folge 6vom 15.04.2026
Tödliche Fracht

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Folge 6: Tödliche Fracht

47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Der skrupellose Ex-Polizist Flagler hat einen großen Coup vor: Er will eine Wagenladung tödlicher Viren stehlen. Damit ihm dabei niemand dazwischenfunkt, hypnotisiert er einen Mechaniker der Polizei, der daraufhin alle Einsatzfahrzeuge der Polizei außer Gefecht setzt. Der Plan scheint zu funktionieren. Flagler kann mit dem Lastwagen und seiner tödlichen Fracht ungehindert die Stadt verlassen - zunächst. Denn eines hat Flagler übersehen: Joe Astor mit seiner Viper.

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