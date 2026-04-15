Viper
Folge 7: Das Chamäleon
46 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Als der Profikiller und Maskenkünstler Lyle Hinkle aus dem Gefängnis entlassen wird, will er ein gesetzestreues Leben beginnen. Doch der Pharmaunternehmer Lynheim erpresst Hinkle zu einer neuen Mordtat: Hinkle soll Lynheims Konkurrenten Ben Sakmar beseitigen. Joe Astor bietet Hinkle seine Hilfe an. Als sich die beiden treffen, glaubt Hinkle plötzlich, in eine Falle der Polizei getappt zu sein. Er flieht und beschließt, den Mord zu begehen und den Verdacht auf Joe Astor zu lenken.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film