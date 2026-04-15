Viper
Folge 4: Die Gangsterstadt
49 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Das Viper-Team untersucht die spektakuläre Entführung des Syndikatsbosses Nate Benedict und stößt auf Ungereimtheiten: Es sieht so aus, als habe dabei die Polizei die Hand im Spiel gehabt. Schließlich findet das Team Indizien für einen großen Coup: Ein Immobilienkonzern versucht mit allen Mitteln, eine Kleinstadt in seinen Besitz zu bringen - mit dem Ziel, die Gegend zu einem Zufluchtsort für internationale Kriminelle zu machen. Auf Viper kommt eine schwierige Mission zu.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film