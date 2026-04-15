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Viper

Die Gangsterstadt

BetaStaffel 1Folge 4vom 15.04.2026
Die Gangsterstadt

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Viper

Folge 4: Die Gangsterstadt

49 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Das Viper-Team untersucht die spektakuläre Entführung des Syndikatsbosses Nate Benedict und stößt auf Ungereimtheiten: Es sieht so aus, als habe dabei die Polizei die Hand im Spiel gehabt. Schließlich findet das Team Indizien für einen großen Coup: Ein Immobilienkonzern versucht mit allen Mitteln, eine Kleinstadt in seinen Besitz zu bringen - mit dem Ziel, die Gegend zu einem Zufluchtsort für internationale Kriminelle zu machen. Auf Viper kommt eine schwierige Mission zu.

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