Virtual Designs - Unser Traumgarten wird real
Folge vom 07.07.2023: Der schwebende Steg
45 Min.Folge vom 07.07.2023
Rachael und Tom leben beide vegan und haben eine Leidenschaft für die freie Wildnis und die Kraft der Natur. Deshalb haben sie sich vorgenommen, ihr erstes Haus in Manchester in ein Zuhause zu verwandeln, das einen wirklich nachhaltigen Lebensstil widerspiegelt. Die Designer Tom Massey und Steve Williams sind die perfekte Wahl für dieses Vorhaben und zeigen dem Paar mit Hilfe von Virtual Reality ihre Designs, die unter anderem einen futuristischen Obst- und Gemüsegarten und einen Gourmet-Futter-Wald beinhalten.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.