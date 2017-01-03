Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vurschrift is Vurschrift

Vurschrift is Vurschrift vom 03.01.2017

PULS 4Staffel 1Folge 1
Vurschrift is Vurschrift vom 03.01.2017

Vurschrift is Vurschrift vom 03.01.2017Jetzt kostenlos streamen

Vurschrift is Vurschrift

Folge 1: Vurschrift is Vurschrift vom 03.01.2017

53 Min.Ab 6

Gesetzes-Irrsinn, Behörden-Schikane und absurde Vorschriften - PULS 4 präsentiert das Satire-Format "Vurschrift is Vurschrift". Host der Sendung ist Comedian Christian Hölbling, der die Sendung als "Amtsrat Helfried" moderiert. Schauspieler und Satiriker Rudi Roubinek verkörpert den Fachoberinspektor "Tupfelreiter" und spielt die Fälle nach. Gemeinsam mit den "Behörden-Lehrlingen" Silvia Schneider, Andreas Vitásek und Ciro de Luca sorgen die Beiden im pur österreichischen Format für jede Menge Zündstoff!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Vurschrift is Vurschrift
PULS 4
Vurschrift is Vurschrift

Vurschrift is Vurschrift

Alle 3 Staffeln und Folgen