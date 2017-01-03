Vurschrift is Vurschrift vom 03.01.2017Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Vurschrift is Vurschrift vom 03.01.2017
53 Min.Ab 6
Gesetzes-Irrsinn, Behörden-Schikane und absurde Vorschriften - PULS 4 präsentiert das Satire-Format "Vurschrift is Vurschrift". Host der Sendung ist Comedian Christian Hölbling, der die Sendung als "Amtsrat Helfried" moderiert. Schauspieler und Satiriker Rudi Roubinek verkörpert den Fachoberinspektor "Tupfelreiter" und spielt die Fälle nach. Gemeinsam mit den "Behörden-Lehrlingen" Silvia Schneider, Andreas Vitásek und Ciro de Luca sorgen die Beiden im pur österreichischen Format für jede Menge Zündstoff!
