PULS 4Staffel 1Folge 6vom 07.02.2017
Ab 6

Amtsrat Helfried lädt die Österreicherinnen und Österreicher zum sechsten Mal zur behördlichen Lehrstunde in seine Amtsstube auf PULS 4. Neben Andreas Vitásek, Silvia Schneider und Ciro de Luca wird Praktikant Fifi Pissecker in der Kanzlei Platz nehmen. Fachoberinspektor Tupfelreiter (Rudi Roubinek) stellt die Sachverhalte zur besseren Veranschaulichung mimisch dar.

