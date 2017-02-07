Staffel 01 Folge 06: Teurer Würstelstandbesuch in Wien - Vurschrift is VurschriftJetzt kostenlos streamen
Vurschrift is Vurschrift
Folge 6: Staffel 01 Folge 06: Teurer Würstelstandbesuch in Wien - Vurschrift is Vurschrift
50 Min.Folge vom 07.02.2017Ab 6
Amtsrat Helfried lädt die Österreicherinnen und Österreicher zum sechsten Mal zur behördlichen Lehrstunde in seine Amtsstube auf PULS 4. Neben Andreas Vitásek, Silvia Schneider und Ciro de Luca wird Praktikant Fifi Pissecker in der Kanzlei Platz nehmen. Fachoberinspektor Tupfelreiter (Rudi Roubinek) stellt die Sachverhalte zur besseren Veranschaulichung mimisch dar.
