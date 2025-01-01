Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vurschrift is Vurschrift

Staffel 01 Folge 04: Wenn mit Beamten nicht gut Kirschen essen ist - Vurschrift is Vurschrift

PULS 4Staffel 1Folge 4
Staffel 01 Folge 04: Wenn mit Beamten nicht gut Kirschen essen ist - Vurschrift is Vurschrift

Staffel 01 Folge 04: Wenn mit Beamten nicht gut Kirschen essen ist - Vurschrift is VurschriftJetzt kostenlos streamen

Vurschrift is Vurschrift

Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Wenn mit Beamten nicht gut Kirschen essen ist - Vurschrift is Vurschrift

47 Min.Ab 6

Amtsrat Helfried zitiert in Sitzung 4 Schauspielerin Nina Hartmann von Tirol in die Bundeshauptstadt Wien. In den Räumlichkeiten des Privat TV-Senders PULS 4 soll der Behörden-Neuling gemeinsam mit dem Rate-Gremium rund um Andreas Vitásek, Ciro de Luca und Silvia Schneider einen diffizilen Fall der österreichischen Behördenschaft durchleuchten: Ein Unternehmer stellte seinen Mitarbeitern Obst als gesunde Jause zur Verfügung - und musste dieses sogleich wieder zurücknehmen. Warum? Vurschrift is Vurschrift.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Vurschrift is Vurschrift
PULS 4
Vurschrift is Vurschrift

Vurschrift is Vurschrift

Alle 3 Staffeln und Folgen