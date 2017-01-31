Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vurschrift is Vurschrift

Staffel 01 Folge 05: Burgenländische Behörden-Kämpfe - Vurschrift is Vurschrift

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 31.01.2017
45 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 6

In Sitzung 5 wagt sich Werner Brix in den Paragraphendschungel von Amtsrat Helfried vor. Gemeinsam mit dem Rate-Gremium ergründet der Kabarettist in der PULS 4-Televisionssendung "Vurschrift is Vurschrift" unter anderem einen Sachverhalt rund um ein Hotel im burgenländischen Stegersbach: Wegen eines im wahrsten Sinne des Wortes - kleinen - Problems bei der Eingangstür verzögerte sich die Eröffnung und das Hotel musste extrem hohe Mehrkosten leisten. Warum? Vurschrift is Vurschrift.

PULS 4
