Staffel 01 Folge 05: Burgenländische Behörden-Kämpfe - Vurschrift is VurschriftJetzt kostenlos streamen
Vurschrift is Vurschrift
Folge 5: Staffel 01 Folge 05: Burgenländische Behörden-Kämpfe - Vurschrift is Vurschrift
45 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 6
In Sitzung 5 wagt sich Werner Brix in den Paragraphendschungel von Amtsrat Helfried vor. Gemeinsam mit dem Rate-Gremium ergründet der Kabarettist in der PULS 4-Televisionssendung "Vurschrift is Vurschrift" unter anderem einen Sachverhalt rund um ein Hotel im burgenländischen Stegersbach: Wegen eines im wahrsten Sinne des Wortes - kleinen - Problems bei der Eingangstür verzögerte sich die Eröffnung und das Hotel musste extrem hohe Mehrkosten leisten. Warum? Vurschrift is Vurschrift.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vurschrift is Vurschrift
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4