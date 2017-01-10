Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vurschrift is Vurschrift

Staffel 01 Folge 02: Teurer Radar-Blitzer - Vurschrift is Vurschrift

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 10.01.2017
Staffel 01 Folge 02: Teurer Radar-Blitzer - Vurschrift is Vurschrift

Staffel 01 Folge 02: Teurer Radar-Blitzer - Vurschrift is VurschriftJetzt kostenlos streamen

Vurschrift is Vurschrift

Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Teurer Radar-Blitzer - Vurschrift is Vurschrift

46 Min.Folge vom 10.01.2017Ab 6

In Sitzung 2 bestellt Amtsrat Helfried Schauspielerin Angelika Niedetzky in seine Amtsstube, die er genehmigungskonform auf dem Gelände des Privat TV-Anbieters PULS 4 hat einrichten lassen. Niedetzky wird gemeinsam mit den Behörden-Lehrlingen Andreas Vitásek, Ciro de Luca und Silvia Schneider an der Besprechung teilnehmen. Unter anderem müssen sie ermitteln, warum ein Wiener eine Zahlung von 1.000 Euro für eine Geschwindigkeitsübertretung von nur 21km/h leisten musste.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Vurschrift is Vurschrift
PULS 4
Vurschrift is Vurschrift

Vurschrift is Vurschrift

Alle 3 Staffeln und Folgen