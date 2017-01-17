Staffel 01 Folge 03: Behörde killt Arbeitsplatz - Vurschrift is VurschriftJetzt kostenlos streamen
Vurschrift is Vurschrift
Folge 3: Staffel 01 Folge 03: Behörde killt Arbeitsplatz - Vurschrift is Vurschrift
48 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 6
Amtsrat Helfried lädt am Dienstag den Praktikanten Reinhard Nowak in seine Amtsstube vor. Gemeinsam mit den Behörden-Lehrlingen Andreas Vitásek, Ciro de Luca und Silvia Schneider wird ihm anhand von konkreten Schulungsbeispielen die Unabdingbarkeit von Bürokratie nähergebracht. So muss er u.a. eruieren, warum ein Wiener Lokalbetreiber nach der Eröffnungsfeier sein Lokal wieder für einige Wochen schließen musste.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vurschrift is Vurschrift
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4