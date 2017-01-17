Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vurschrift is Vurschrift

Staffel 01 Folge 03: Behörde killt Arbeitsplatz - Vurschrift is Vurschrift

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 17.01.2017
Staffel 01 Folge 03: Behörde killt Arbeitsplatz - Vurschrift is Vurschrift

Staffel 01 Folge 03: Behörde killt Arbeitsplatz - Vurschrift is VurschriftJetzt kostenlos streamen

Vurschrift is Vurschrift

Folge 3: Staffel 01 Folge 03: Behörde killt Arbeitsplatz - Vurschrift is Vurschrift

48 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 6

Amtsrat Helfried lädt am Dienstag den Praktikanten Reinhard Nowak in seine Amtsstube vor. Gemeinsam mit den Behörden-Lehrlingen Andreas Vitásek, Ciro de Luca und Silvia Schneider wird ihm anhand von konkreten Schulungsbeispielen die Unabdingbarkeit von Bürokratie nähergebracht. So muss er u.a. eruieren, warum ein Wiener Lokalbetreiber nach der Eröffnungsfeier sein Lokal wieder für einige Wochen schließen musste.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Vurschrift is Vurschrift
PULS 4
Vurschrift is Vurschrift

Vurschrift is Vurschrift

Alle 3 Staffeln und Folgen